Борг стосується ремонту дороги Броди – Тернопіль

Західний апеляційний господарський суд зобовʼязав Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області сплатити майже 10 млн грн ПП «Полтавабудцентр». Служба не оплатила частину робіт із ремонту дороги Броди – Тернопіль.

Як вказано в матеріалах справи, у 2018 році Служба відновлення, яка тоді називалася Служба автодоріг Львівщини, провела закупівлю на поточний ремонт дороги Р-39 Броди – Тернопіль, за результатами якої уклала угоду з ПП «Полтавабудцентр». Компанія мала виконати роботи за 157,5 млн грн.

Після виконання підрядник передав на підпис акт виконаних робіт та довідку про вартість, однак Служба відмовилась приймати документи, вартістю 9,6 млн грн. Через це компанія-підрядник звернулась в суд із вимогою сплатити борг із урахуванням інфляції.

Натомість Служба автодоріг повідомила, що в межах закупівлі виконані підрядником роботи не замовляли, тому й відмовилась їх оплачувати. Крім цього, у той рік держава зменшила фінансування на ремонт доріг, тому Служба не могла оплатити роботи в повному обсязі.

У вересні 2024 року Господарський суд позов ПП «Полтавабудцентр» задовольнив і зобов’язав Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області сплатити 9,6 млн грн основного боргу, 777 тис. грн втрат від інфляції та 145,4 тис. грн судових витрат. Тепер це рішення підтвердив Західний апеляційний господарський суд.

ПП «Полтавабудцентр» зареєстроване у 1997 році в Полтаві та належить місцевому мешканцю Славіку Асланяну.