Олег Береза очолює Службу автодоріг Львівщини з 2019 року

Служба безпеки України проводить розслідування через можливе фіктивне працевлаштування чоловіків призовного віку у Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області (колишня Служба автомобільних доріг у Львівській області). Слідство вважає, що за ініціативи керівника Служби Олега Берези в установу влаштували на роботу щонайменше двох чоловіків. Про це 18 листопада повідомив сайт NGL.media з посиланням на матеріали справи.

За версією слідства, наприкінці червня двоє військовозобовʼязаних чоловіків влаштувалися на роботу у Службу відновлення, аби отримати бронювання й уникнути мобілізації. Обидва отримали посади провідних інженерів відділу моніторингу об’єктів інфраструктури Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області.

«Зазначені співробітники, які формально працювали в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, фактично не відвідували робочі місця, а лише використовували свій статус для отримання відстрочки від призову за мобілізацією в ТЦК та СП», – вказано в матеріалах справи.

Слідчі СБУ вважають, що до цієї схеми причетний керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Олег Береза. Він нібито давав вказівки підлеглим, аби ті оформили працевлаштували військовозобов’язаних чоловіків.

У коментарі журналістам Олег Береза повідомив, що не погоджується з обвинуваченням слідчих СБУ і стверджує, що ні він, ні його колеги не могли займатися протизаконною діяльністю.

«У нас у Службі все відбувається в межах чинного законодавства. І які треба документи для того, щоб у цьому пересвідчитися, ми, звісно, будемо надавати правоохоронним органам», – пояснив Олег Береза.

На запитання, чи ходять на роботу двоє провідних інженерів, що фігурують у цій справі, він відповів ствердно.

Кримінальну справу за ч. 1 ст. 114-1 ККУ відкрили 29 жовтня. В межах провадження слідчі провели обшуки вдома в Олега Берези, де вилучили 25,7 тис. доларів та айфон. Також слідчі провели обшуки у львівському офісі Служби відновлення, де вилучили низку документів, які можуть слугувати доказами у справі. Всі вилучені під час обшуків речі суд арештував. Офіційно підозр у цій справі ще нікому не вручали.

Олег Береза очолює Службу автодоріг Львівщини з 2019 року. До цього він очолював ЛКП «Львівавтодор» та «Львівелектротранс» і був депутатом Львівської міської ради.