Начальник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза

Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області (Служба автодоріг Львівщини) Олег Береза разом із дружиною Вікторією задекларували 4,9 млн грн доходу за 2023 рік. Вікторія Береза у 2023 році придбала також нову квартиру у Львові – це уже дев’ятий об’єкт нерухомості, яке родина Берези набула у власність протягом 2021-2023 років.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2023 році Олег Береза отримав 1,9 млн грн зарплати у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Львівщини (у 2022 році його зарплата була меншою на 370 тис. грн) та 72 тис. грн процентів від банку. Дружина посадовця Вікторія отримала 2,6 млн грн доходу від підприємницької діяльності, 216 тис. грн процентів від банку та понад 90 тис. грн зарплати за сумісництвом від ПАТ «Добра вода» та ТзОВ «Оксана».

Протягом 2021-2023 року Олег Береза, його дружина та доньки стали власниками дев’яти об’єктів нерухомості. У 2023 році Вікторія Береза придбала квартиру у Львові (88 м2), у 2022 році стала співвласницею іншої квартири (136 м2), а у 2021 – ще однієї квартири (106 м2) у Львові. Протягом 2021 року дружина посадовця набула у власність дві земельні ділянки у селі біля Бродів. У 2022 році Олег Береза став співвласником нежитлового приміщення у Львові (20,6 м2) – 50% нерухомості належить Роману Шалеві, який пов'язаний із бізнесом подружжя. Із Шалевою у подружжя є кілька спільних об’єктів нерухомості.

Подружжя має трьох доньок. У 2021 році двоє з них стали власницям квартир (93 м2 та 70 м2), а також паркомісця у Львові. Це було зазначено у декларації посадовця за 2022 рік, у 2023 році Олег Береза із ними уже не проживав разом, тому їхнього майна не вказував.

Окрім вказаної нерухомості, Олег Береза є власником квартири у Львові (99 м2), гаража, співвласником ще однієї квартири (85 м2) та офісного приміщення (38,8 м2), земельної ділянки та дачного будинку в Солонці (151,9 м2). У декларації подружжя також вказані земельні ділянки та нежитлові приміщення на Львівщині.

Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Львівщини є власником авто Kia Mohave 2011 року випуску. Із Олегом Березою та його дружиною пов’язані кілька компаній: «Українські страви», «Оксана», «Діана-БМ», «ДВУ», «Ролер». Грошові активи подружжя становлять майже 4 млн грн, 67,5 тис. доларів, 10 тис. євро.

Олег Береза очолив Службу автодоріг Львівщини у грудні 2019 року, раніше він працював керівником «Львівавтодору» та «Львівелектротрансу», був депутатом Львівської міськради від «Самопомочі».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.