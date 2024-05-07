57-річний Юрій Гамар двічі обирався мером Самбора

Міський голова Самбора Юрій Гамар оприлюднив декларацію про свої доходи за 2023 рік – посадовець не має власного авто та задекларував майже 900 тис. грн зарплати. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Юрій Гамар отримав 888 тис. грн зарплати від Самбірської міськради. Додамо, що у 2022 році його зарплата була більшою – 921 тис. грн. Згідно з декларацією, посадовець проживає сам, тож доходів членів сім’ї не вказував. Заощадження Гамар зберігає на банківському рахунку – 846 тис. грн.

У співвласності міського голови Самбора є одна квартира у Самборі площею 67 м2 – він має частку цієї квартири ще із 1995 року. Більше жодного майна, зокрема автомобілів, посадовець не має.

57-річний Юрій Гамар двічі обирався мером Самбора. Переміг на виборах у 2020 році як самовисуванець, місцеві вибори у 2015 році він виграв як кандидат від партії «Воля». До цього працював викладачем фізкультури у Самбірському технікумі економіки та інформатики.

Нагадаємо, що раніше мер Самбора відсудив у своєї екс-заступниці 25 тис. грн за звинувачення у спробі зґвалтування, сам Юрій Гамар мав виплатити їй 20 тис. грн за публічну образу.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.