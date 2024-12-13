У Гряді планують збудувати дворівневу транспортну розв’язку

У Гряді планують збудувати багаторівневу транспортну розв’язку, ресторани, логістичний центр і паркінг. Відповідний детальний план території в районі траси М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська в межах села Гряда опублікували на сайті Львівської міської ради.

Детальний план території охоплює загалом 54,7 га , куди входить частина дороги та прилеглі до неї ділянки в межах села гряда Львівської громади. За розробкою ДПТ до управління архітектури звернулася Служба автомобільних доріг.

За планами в межах проєктованих ділянок передбачене будівництво дворівневої транспортної розв’язки по типу «лист конюшини» на автодорозі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська. Для її будівництва необхідно викупити щонайменше чотири приватні ділянки. Крім цього, пропонується будівництво магазину та ресторану, логістичного центру, складів, парковки та локальних очисних споруд.

Візуалізація ДТП

Крім цього, в межах розв’язки прокладуть велодоріжки та встановлять зупинки громадського транспорту. Реалізувати ДПТ очікують за 5 років.

Громадське обговорення детального плану території в районі траси М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська в межах села Гряда відбудеться 3 січня в приміщенні Народного дому в Гряді на вул. Смеречанського, 73. Початок о 16:00.