У пункті пропуску розділили рух пасажирського транспорту і вантажівок

У вівторок, 16 серпня, в пункті пропуску «Краківець-Корчова» відкрили новий автобусний термінал та додаткову інфраструктуру. Таким чином пункт пропуску повністю запрацює після реконструкції вже опівночі на 17 серпня. Роботи проводили в межах проекту «Відкритий кордон» коштом польського уряду.

Як зазначають у Львівській митниці та прикордонній службі, через пункт пропуску «Краківець-Корчова» проходить найбільша кількість затверджених регулярних автобусних маршрутів. Відновлення автобусного сполучення дозволить зняти навантаження з інших пунктів пропуску та мінімізує черги для пасажирів, які перетинають кордон. А це дуже важливо в умовах відсутності авіасполучення.

У відкритті пункту пропуску взяли участь міністри інфраструктури Польщі Анджей Адамчек та України Олександр Кубраков та інші високопосадовці. Планується, що в «Краківці» на виїзд з України пропускатимуть близько 30 автобусів за добу. Для цього тут облаштували три смуги та шість модулів.

Розбудова пункту пропуску стартувала у червні цього року в рамках проекту «Відкритий кордон». Під час першого етапу було збільшено кількість смуг для вантажівок з 4 до 10, створено шість павільйонів для митного та паспортного контролю. Як наслідок, тільки за перший місяць роботи середньодобова кількість вантажівок, які виїхали з України, зросла на 51%.

Для перетину кордону легковими авто встановили шість павільйонів прикордонно-митного контролю та облаштували накриття.

Раніше у Львівській ОДА озвучували вартість робіт з розбудови пункту пропуску «Краківець» – 7 млн євро, це кредитні кошти за міжурядовою угодою між Польщею та Україною. Після оновлення пропускна спроможність у Краківці зросте до 1300 транспортних засобів (до початку проекту було 500 авто).