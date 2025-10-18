Порушники паркування можуть побачити штрафи у додатку «Дія»

Львів став першим містом в Україні, де штрафи за порушення правил паркування автоматично відображаються у мобільному додатку «Дія». Про це у суботу, 18 жовтня, повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради Олег Забарило.

«Тепер водії можуть миттєво перевірити наявність штрафу, винесеного інспекторами з паркування, та сплатити його онлайн – у кілька кліків, без паперових повідомлень та листів. Так, тепер навіть неприємності можна отримувати з комфортом», – розповів Олег Забарило.

Посадовець зазначив, оплата штрафів за паркування стала зручнішою для водіїв, а місто зекономить бюджетні кошти на адмініструванні та поштових відправленнях.

Оплатити штраф можна в додатку «Дія» (скриншот Олега Забарила)

«Цей результат – підсумок тривалої й наполегливої роботи нашої команди з профільним міністерством та партнерами. За останні два роки було безліч зустрічей, листування, технічних узгоджень і доопрацювань, щоб усе запрацювало стабільно та зручно для користувачів», – додав директор департаменту.