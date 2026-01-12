Нацгвардійці встановили прапор України над будівлею Куп'янської міськради

Бійці бригади «Хартія» Національної гвардії України встановили контроль над будівлею Куп’янської міськради, що у Харківській області. Про це у понеділок, 12 січня, повідомили військові Нацгвардії.

Бійці розвідувально-ударної групи (Р.У.Г.) 4-го батальйону бригади «Хартія» за допомогою операторів дронів здійснили успішний штурм будівлі міської ради. Військові ліквідували російську піхоти та встановили контроль над адмінбудівлею. За даними «Цензор.Нет», участь у операції брали добровольці з Південної Америки.

Наразі над мерією Куп’янська майоріє прапор України. «Хартія» опублікувала кадри успішної операції.

Зазначається, що бійці пошуково-ударного угруповання «Хартія» та тактичного угруповання «Куп’янськ» завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції в середині грудня.

«Куп’янська операція доводить, що завдяки плануванню, навченості командирів і штабів та якісній підготовці підрозділів – усьому, що ми називаємо методом «Хартії», – можна успішно зупиняти й знищувати ворога», – зазначив командир 2-го корпусу НГУ «Хартія», полковник Ігор Оболєнський.

Нагадаємо, 12 грудня 2025 року аналітичний проєкт DeepState повідомив, що під час успішної операції заблокували окупантів у Купʼянську та зачистили всю північно-західну частину міста. Згодом інформацію підтвердили у корпусі «Хартія».

Того ж дня на тлі повідомлень про зачистку частини міста від російських військових до Куп’янська прибув президент Володимир Зеленський.

17 грудня 2025 року Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Сили оборони контролюють майже 90% Куп’янська.

Стежте за ситуацією на фронті у режимі реального часу