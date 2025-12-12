Сили оборони заблокували росіян у Купʼянську, – DeepState
Українські військові зачистили північно-західну частину міста й оточили угруповання росіян
Сили оборони України у харківському Купʼянську заблокували російських окупантів та зачистили всю північно-західну околицю міста. Про це повідомив аналітичний центр DeepState у пʼятницю, 12 грудня.
За даними DeepState українські сили провели успішну операцію із зачистки частини міста. Водночас окупанти залишаються у центральній частині Купʼянська.
«Операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сил. Сили Оборони відносно блискавично зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка Мирного (окупаційна радянська назва Москалівка) та північно-західних околиць самого Куп'янська», – повідомив DeepState.
За даними центру, операцію провело ударне угруповання 2 КНГУ «Хартія», а також тактична група «Купʼянськ». Зазначимо, за даними «Суспільного», пошуково-ударне угруповання «Хартія» створили після загострення ситуації в Купʼянську. До нього увійшли підрозділи:
- 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія»,
- 475-го штурмового полку «Код 9.2»,
- підрозділів 92-ї штурмової бригади,
- підрозділів Іноземного Легіону ГУР МО,
- 144-ї механізованої бригади.
У пресслужбі корпусу «Хартії» повідомили «Суспільному», що російське угруповання у 200 військових, які перебувають в Купʼянську, повністю оточені.
Нагадаємо, на початку грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ покращили тактичне положення у Куп’янську. Тоді він заявив, що українські бійці заблокували шляхи інфільтрації росіян та розпочали зачистку міста.