Результат операції Сил оборони

Сили оборони України у харківському Купʼянську заблокували російських окупантів та зачистили всю північно-західну околицю міста. Про це повідомив аналітичний центр DeepState у пʼятницю, 12 грудня.

За даними DeepState українські сили провели успішну операцію із зачистки частини міста. Водночас окупанти залишаються у центральній частині Купʼянська.

«Операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сил. Сили Оборони відносно блискавично зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка Мирного (окупаційна радянська назва Москалівка) та північно-західних околиць самого Куп'янська», – повідомив DeepState.

Дивіться мапу ситуації на фронті в реальному часі

За даними центру, операцію провело ударне угруповання 2 КНГУ «Хартія», а також тактична група «Купʼянськ». Зазначимо, за даними «Суспільного», пошуково-ударне угруповання «Хартія» створили після загострення ситуації в Купʼянську. До нього увійшли підрозділи:

13-ї бригади оперативного призначення «Хартія»,

475-го штурмового полку «Код 9.2»,

підрозділів 92-ї штурмової бригади,

підрозділів Іноземного Легіону ГУР МО,

144-ї механізованої бригади.

У пресслужбі корпусу «Хартії» повідомили «Суспільному», що російське угруповання у 200 військових, які перебувають в Купʼянську, повністю оточені.

Нагадаємо, на початку грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ покращили тактичне положення у Куп’янську. Тоді він заявив, що українські бійці заблокували шляхи інфільтрації росіян та розпочали зачистку міста.