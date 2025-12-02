Олександр Сирський заслухав доповіді командирів на Куп'янському напрямку

Збройні сили України покращили тактичне положення у Куп’янську Харківської області. Про це у вівторок, 2 грудня, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як повідомив Олександр Сирський він перебував у відрядженні на Куп’янському напрямку. Головком заслухав доповіді командирів угрупувань, що обороняють Куп’янськ, щодо оперативної обстановки. За словами Олександра Сирського, «інформація обнадійлива».

«Нашим підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місті. Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані», – повідомив Олександр Сирський.

За словами Головнокомандувача, наразі українські військові здійснюють зачистку Куп’янська й працюють над витісненням окупантів з міста та інших районів, де «росіяни поки зберігають свою присутність».

Олександр Сирський також відзначив злагодженість різних складових Сил оборони України на Куп’янському напрямку. Крім того, Головнокомандувач наказав додатково забезпечити українські підрозділи «засобами для посилення вогневого впливу на ворога».

Нагадаємо, 20 листопада начальник Генштабу ЗС Росії Валєрій Гєрасімов відзвітував російському диктатору Путіну про нібито захоплення Куп’янська та Ямполя. Того ж дня український Генштаб спростував цю заяву та повідомив, що Куп’янськ перебуває під контролем Сил оборони. Вказувалось, що в місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та пошук російських ДРГ.

