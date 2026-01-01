У новому році набрала чинності низка змін законодавства, що стосуються фінансів українців, їхніх трудових відносин, підприємництва тощо. ZAXID.NET розповідає про найважливіші зміни, що з 1 січня стосуються більшості українців.

Більше грошей

Зарплати

З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні зросла на 647 грн – до 8 647 грн. Це перше підвищення мінімальної зарплати за майже два роки. Тепер мінімальна ставка за годину роботи становить 52 грн замість 48. Також, відповідно, зросли наступні виплати:

лікарняні і декретні – щонайменше 284,07 грн;

граничний розмір добових при відрядженні по Україні – 864,7 грн (10% від МЗП);

одноразова виплата сім’ї в разі втрати працездатності через травму на виробництві чи смерть – 345 880 грн (40 МЗП).

Важливо, що розмір МЗП впливає на процес бронювання працівників. З 1 січня 2026 року підприємства можуть бронювати працівників лише за умови, якщо їхня середня зарплата становить 21,6 тис. грн замість 20 тис. грн – тобто 2,5 мінімальні зарплати.

Окремо варто порадіти за вчителів – їхній оклад у 2026 році також зростає: з 1 січня – на 30%, з 1 вересня – ще на 20%. Проте не йдеться про конкретну суму підвищення – уряд розробляє нову структуру окладу і надбавок. Це означає, що в кожного вчителя підвищення буде індивідуальним.

Окрім вчителів, оклади і, відповідно, зарплати, зростають і в інших педагогічних та науково-педагогічних працівників. Ідеться про:

педагогів у закладах дошкільної освіти;

педагогів позашкільної освіти;

педагогів професійної та фахової передвищої освіти.

Також у майже 2,5 раза з 1 січня зросли оклади соціальних працівників. Відповідно, тепер вони отримуватимуть вищі зарплати – це залежить від тарифного розряду та інших показників для нарахувань.

Прожитковий мінімум

З 1 січня 2026 року також зріс прожитковий мінімум. Для різних категорій в 2026 році він наступний:

загальний – 3 209 грн замість 2 920;

для працездатних – 3 328 грн замість 3 028;

для непрацездатних – 2 595 грн замість 2 361;

для дітей до 6 років – 2 817 грн замість 2 563;

для дітей 6-18 років – 3 512 грн замість 3 196 грн.

Пенсії

Через підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних людей в Україні зросте також мінімальна пенсія. Вона збільшиться на 234 грн – до 2 595 грн.

Важливо, що в березні також очікується щорічна індексація пенсій, а це означає підвищення виплат для більшості пенсіонерів. Згодом – у квітні – планується перегляд пенсійних виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати.

Водночас перед новим роком кабінет міністрів України ухвалив постанову, що обмежує з 1 січня 2026 року розміри спеціальних пенсій, що перевищують 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних людей (25 950 грн).

Допомога на дітей

Окрім пенсіонерів, підвищення виплат з 1 січня 2026 року торкнеться також сімей з дітьми. Від 1 січня почав діяти новий закон, згідно з яким батьки отримуватимуть при народженні кожної дитини виплату в 50 тис. грн. Окрім цієї одноразової виплати, батьки малюків можуть отримати:

7 тис. грн на місяць допомоги для догляду за дитиною до 1 року;

8 тис. грн на місяць за програмою «єЯсла» для дітей віком 1-3 роки (на оплату дитсадка, гуртків, іншого догляду).

Додамо, що батьки дітей, яким 1 січня 2026 року ще не виповнився рік, отримуватимуть дві виплати одночасно, поки дитині не виповниться рік. Ідеться про 7 тис. грн за новим законом і 860 грн – за старим.

Важливо, що непрацевлаштовані жінки також отримуватимуть одноразову допомогу до народження дитини – 7 тис. грн за 70 днів до пологів.

Стипендії

На студентів, які отримують різні стипендії, теж чекатимуть позитивні зміни. Проте не з 1 січня, а з 1 вересня – в новому навчальному році.

Розмір стипендій зросте удвічі:

стипендія президента України – 20 тис. грн на місяць (замість 10 тис.);

стипендія Верховної Ради України – 8,8 тис. грн (замість 4,4 тис.);

стипендія Кабінету міністрів України – 8 тис. грн (замість 4 тис.);

мінімальна академічна стипендія – 4 тис. грн (замість 2 тис.);

підвищена академічна (за особливі успіхи) – 5 820 грн (замість 2 910);

стипендія за галузевим принципом – 5 100 грн (замість 2 550 грн);

стипендія за галузевим принципом (підвищена) – 7 420 грн (замість 3 710).

Більше податків

Підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування, не лише повернуться до поквартальної звітності за працівників замість щомісячної, а й платитимуть більші суми податків. Це, знову ж таки, пов’язано з підвищенням основних показників – мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Які нарахування для ФОПів зростуть

Важливо, що ставки податків і зборів наразі залишаються незмінними. Проте сплачені суми будуть більшими. Ідеться про єдиний податок, військовий збір та єдиний соціальний внесок.

Сума єдиного податку на місяць з 1 січня така:

для ФОПів I групи – 332,8 грн;

для ФОПів II групи – 1729,4 грн.

Для ФОПів III групи єдиний податок становить 5% від доходу і залежить від суми заробленого.

Військовий збір для ФОПів I і II груп становить 864,7 грн на місяць замість 800 грн. ФОПи III групи і надалі платитимуть військовий збір в розмірі 1% від доходу.

Мінімальний єдиний соціальний внесок становить 22% від мінімальної зарплати, у 2026 році всі групи ФОПів сплачують 1902,34 грн ЄСВ замість 1760 грн, як було минулого року.

Щоб підприємці могли сплачувати більше податків, вони можуть також більше заробляти. Тобто в 2026 році для ФОПів встановлені нові граничні ліміти надходжень, адже вони теж залежать від мінімальної зарплати. Цьогоріч ліміти такі:

ФОП І групи – 1 444 049 грн;

ФОП ІІ групи – 7 211 598 грн;

ФОП ІІІ групи – 10 091 049 грн.

Штрафи за порушення трудового законодавства теж прив’язані до мінімальної зарплати, тож зростуть і вони.

Ці штрафи залежать від характеру порушення та його повторюваності і можуть становити від однієї до тридцяти мінімальних заробітних плат – від 8 647 до 259 410 грн.

Важливо, що зростання мінімальної заробітної плати впливає і на максимальну ставку податку на нерухоме майно, що, згідно з законодавством, може становити 1,5% від МЗП за кожен додатковий метр квартири площею понад 60 м² і будинку площею понад 120 м².