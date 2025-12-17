Сирський попередив про нарощування угруповання російських військ в Україні

Сили оборони України відтіснили російські війська від Куп’янська на Харківщині та відновили контроль над більшістю міста. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський під час 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», що відбулось 16 грудня.

Він зазначив, що загальна ситуація на фронті залишається складною. За словами Сирського, Росія зосередила близько 710 тис. військових для проведення стратегічного наступу.

«Попри суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла», – написав Сирський.

Водночас він відзначив успішні дії Сил оборони. Завдяки активним пошуково-ударним операціям українські захисники нині утримують під контролем майже 90% території Куп’янська.

Олександр Сирський також розповів про ситуацію навколо Покровська на Донеччині, який російські війська безрезультатно намагаються захопити вже понад 17 місяців. За його словами, українські захисники не лише тримають оборону, а й поступово перехоплюють ініціативу.

«У результаті контрнаступальних дій (Сили оборони) повернули контроль над 16 км2 у північній частині міста. Також відбили 56 км2 території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне західніше Покровська», – підсумував головнокомандувач.

Нагадаємо, 12 грудня президент Володимир Зеленський прибув до Купʼянська на тлі повідомлень про зачистку частини міста від російських окупантів.

Перед тим OSINT-проєкт DeepState повідомив, що українські військовослужбовці провели успішну операцію з блокування росіян у Купʼянську та зачистили всю північно-західну частину міста. Інформацію підтвердили у корпусі «Хартія», додавши, що російське угруповання у 200 військових, які перебувають в Купʼянську, повністю оточене.