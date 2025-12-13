Трубу росіяни використовували для інфільтрації на північну околицю Куп'янська

У суботу, 13 квітня, 429-й окремий полк безпілотних систем «Ахіллес» повідомив, що знищив трубу, яку ворог використовував для інфільтрації особового складу в Куп'янськ.

Наприкінці квітня «Ахіллес» зайшов у смугу оборони Купʼянська і з того часу працював по ключових завданнях, серед яких була ліквідація особового складу противника, взяття під вогневий контроль переправ і мінування напрямків можливого просування ворога.

У процесі розвідки виявили нетиповий, але критично важливий канал логістики – трубу, яку противник використовував для інфільтрації свого особового складу на північну околицю Купʼянська. Цей шлях дозволяв російським окупантам накопичувати сили, обходячи вогневий контроль. Після цього полк розпочав системну роботу зі знищення цього маршруту.

«Три тонни вибухівки було використано для ураження труби. Згодом до операції зі знищення труби долучилися суміжні підрозділи Сил оборони України», – додають у дописі.

Військові також відзначили, що на цьому напрямку противник вдавався до тактики штурмів малими піхотними групами. Від квітня і до грудня у Купʼянську та на підходах силами 429-го полку «Ахіллес» було ліквідовано 998 окупантів та ще 879 – поранено.

Нагадаємо, 12 грудня DeepState повідомив, що українські військовослужбовці провели успішну операцію з блокування росіян у Купʼянську та зачистили всю північно-західну частину міста. Президент України Володимир Зеленський прибув до Купʼянська на Харківщині на тлі цих повідомлень.