Влада планує евакуювати понад 3 тис. дітей з двох областей

Координаційний штаб з питань евакуації ухвалив рішення про примусову евакуацію понад 3 тис. дітей разом із батьками із 44 прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей через складну безпекову ситуацію. Про це 2 січня повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

«У Запорізькій області йдеться про евакуацію 651 дитини з чотирьох населених пунктів двох громад. У Дніпропетровській – евакуюють 2 463 дитини із 40 населених пунктів п’яти громад», – уточнив Кулеба.

Віцепрем’єр також згадав про ситуацію в Чернігівській області, де 30 грудня обов’язкову евакуацію оголосили у 14 населених пунктах: з трьох її вже завершили, ще в одинадцятьох – процес триває.

За даними Олексія Кулеби, загалом з 1 червня з прифронтових територій до більш безпечних областей вдалось евакуювати 150 тис. людей. Серед них – майже 18 тис. дітей та понад 5 тис. людей з обмеженою мобільністю.

Для координації процесів працюють 17 транзитних центрів. Тут люди отримують комплексну підтримку: гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну. Їм допомагають відновити документи, оформити виплати та соціальні послуги, а також фінансову підтримку від держави та гуманітарних партнерських організацій.

Для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб підготовлено понад 80 тис. місць. Крім того, працює цілодобова гаряча лінія 15-48, де можна отримати всю необхідну інформацію про евакуацію, тимчасове проживання, отримання статусу ВПО та допомоги.