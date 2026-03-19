60-річний чоловік зґвалтував свою малолітню онучку

Радехівський районний суд Львівської області виніс вирок 60-річному місцевому мешканцю, який у серпні 2025 року зґвалтував свою малолітню онучку. Гвалтівнику дитини призначили 12 років позбавлення волі. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

«Доведено, що у серпні минулого року чоловік, скориставшись відсутністю вдома інших дорослих, вчинив дії сексуального характеру щодо своєї онучки. Про подію стало відомо після того, як дівчинка розповіла про це матері. Жінка одразу звернулася до правоохоронців», – розповіли в прокуратурі.

Засудженому інкримінували зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 152 ККУ). Суд призначив винуватцю 12 років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.

Окрім того, відповідно до вироку, інформацію про чоловіка внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.