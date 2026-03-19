Японія інвестувала понад 200 тис. євро у навчальні стенди для двох профтехів Львова
Два львівські заклади професійно-технічної освіти навчатимуть студентів сучасних технологій виготовлення автомобільної проводки, а також діагностики й ремонту електронних систем авто – на реальному високотехнологічному обладнанні, яке передала Японія. Такий практичний підхід до навчання відкриває випускникам прямий шлях до працевлаштування: після завершення навчання їх запрошуватимуть на роботу як кваліфікованих фахівців.
Йдеться про Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва, що на вул. Івана Пулюя, 28, та Вище професійне училище № 29, що на вул. Шевченка, 116. У кожному з цих закладів встановили ідентичні комплекти обладнання.
Стенди призначені для повного циклу роботи з електронними системами автомобілів – від виготовлення проводки до діагностики та ремонту. Вартість одного комплекту становить понад 100 тис. євро. Загалом інвестиція у два заклади перевищує 220 тис. євро. За словами організаторів, обладнання такого типу є унікальним для Львова.
Проєкт реалізовано за ініціативи уряду Японії та проспонсоровано японським агентством міжнародного співробітництва JICA. Простір створили за сприяння Міністерства освіти і науки України та компанії Fujikura Automotive Ukraine.
Як розповіли в департаменті освіти та культури ЛМР, нова лабораторія забезпечить підготовку кадрів за міжнародними стандартами якості.
«Комп’ютерна техніка, зокрема автомобілі та їхнє будування, постійно розвиваються, постійно вдосконалюється електроніка. Важливо контролювати ці процеси, щоб не було збоїв чи переривів у контактній мережі. І ці стенди дозволять нам у майбутньому навчати студентів більш якісно, більш практично – так, щоб роботодавець був задоволений випускниками закладів професійної освіти. Ми маємо великі надії, що це лише перший крок у співпраці з JICA, і вже думаємо, як розвивати ці напрямки далі – щоб посилювати професії, які сьогодні є критично важливими для економіки і затребуваними на ринку праці», – розповів начальник відділу професійної освіти департаменту освіти та культури Богдан Іванусь.
Японські партнери розповідають, що підтримувати Україну та українську молодь – сьогодні дуже важливо, тому подібні проєкти є важливими.
«Кожного разу, коли я відвідую заклад профтехосвіти, я розумію, що майбутнє України зараз формується через молодь, яка навчається Україні. Вони будуть тими, хто буде будувати успішне майбутнє України. І вони мають забезпечити розвиток міцної економіки України. Саме тому ми віримо, що профтехосвіти є необхідним для майбутнього розвитку України», — розповів керівник Офісу JICA в Україні Осаму Хатторі.
Ще під час навчання студенти матимуть можливості проходити стажування, виробничу практику, а по завершенню – їх чекатимуть у компанії Fujikura в якості кваліфікованих працівників.