Студентів навчатимуть сучасних технологій виготовлення автомобільної проводки

Два львівські заклади професійно-технічної освіти навчатимуть студентів сучасних технологій виготовлення автомобільної проводки, а також діагностики й ремонту електронних систем авто – на реальному високотехнологічному обладнанні, яке передала Японія. Такий практичний підхід до навчання відкриває випускникам прямий шлях до працевлаштування: після завершення навчання їх запрошуватимуть на роботу як кваліфікованих фахівців.

Йдеться про Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва, що на вул. Івана Пулюя, 28, та Вище професійне училище № 29, що на вул. Шевченка, 116. У кожному з цих закладів встановили ідентичні комплекти обладнання.

Стенди призначені для повного циклу роботи з електронними системами автомобілів – від виготовлення проводки до діагностики та ремонту. Вартість одного комплекту становить понад 100 тис. євро. Загалом інвестиція у два заклади перевищує 220 тис. євро. За словами організаторів, обладнання такого типу є унікальним для Львова.

Проєкт реалізовано за ініціативи уряду Японії та проспонсоровано японським агентством міжнародного співробітництва JICA. Простір створили за сприяння Міністерства освіти і науки України та компанії Fujikura Automotive Ukraine.

Як розповіли в департаменті освіти та культури ЛМР, нова лабораторія забезпечить підготовку кадрів за міжнародними стандартами якості. ​

«Комп’ютерна техніка, зокрема автомобілі та їхнє будування, постійно розвиваються, постійно вдосконалюється електроніка. Важливо контролювати ці процеси, щоб не було збоїв чи переривів у контактній мережі. І ці стенди дозволять нам у майбутньому навчати студентів більш якісно, більш практично – так, щоб роботодавець був задоволений випускниками закладів професійної освіти. Ми маємо великі надії, що це лише перший крок у співпраці з JICA, і вже думаємо, як розвивати ці напрямки далі – щоб посилювати професії, які сьогодні є критично важливими для економіки і затребуваними на ринку праці», – розповів начальник відділу професійної освіти департаменту освіти та культури Богдан Іванусь.

Японські партнери розповідають, що підтримувати Україну та українську молодь – сьогодні дуже важливо, тому подібні проєкти є важливими.

«Кожного разу, коли я відвідую заклад профтехосвіти, я розумію, що майбутнє України зараз формується через молодь, яка навчається Україні. Вони будуть тими, хто буде будувати успішне майбутнє України. І вони мають забезпечити розвиток міцної економіки України. Саме тому ми віримо, що профтехосвіти є необхідним для майбутнього розвитку України», — розповів керівник Офісу JICA в Україні Осаму Хатторі.

Ще під час навчання студенти матимуть можливості проходити стажування, виробничу практику, а по завершенню – їх чекатимуть у компанії Fujikura в якості кваліфікованих працівників.