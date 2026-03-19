Людмила Марченко у залі суду

Вищий антикорупційний суд України визнав винною у хабарництві колишню народну депутатку від «Слуги народу» Людмилу Марченко та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на два роки. Про це повідомила у четвер, 19 березня, організація Transparency International Ukraine.

Людмилу Марченко та її помічницю Анастасію Колеснік визнали винними у тому, що вони пообіцяли двом чоловікам призовного віку допомогу в перетині кордону через систему «Шлях». За це посадовиці вимагали хабар.

Марченко призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки. Крім того, їй заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом трьох років.

Помічниця Марченко також отримала увʼязнення на два роки та позбавлення права обіймати посади в організаціях, які займаються питаннями оформлення дозволів на перетин кордону протягом трьох років.

Зазначимо, про підозру Марченко за втручання у систему «Шлях» оголосили ще в липні 2023 року. Тоді НАБУ оприлюднило відео розмов нардепки та її помічниці про допомогу ухилянту перетнути кордон. На кадрах також видно, як вагітна депутатка викидає частину хабаря за паркан свого дому.

20 вересня 2023 року після народження доньки Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Людмили Марченко. Жінці призначили заставу у розмірі 53,6 тисячі гривень.

Що відомо про Людмилу Марченко

Марченко народилася у місті Сміла на Черкащині.Закінчила Тернопільський національний економічний університет за трьома спеціальностями: «підприємництво», «фінанси та оподаткування», «економічна кібернетика».

Працювала провідним фахівцем департаменту навчання та розвитку персоналу у ТОВ «Епіцентр К» та ТОВ «Нова лінія». Проводила навчання для переселенців у проєкті ПРООН «Розвиток навичок підприємницької діяльності серед ВПО та місцевого населення Луганської та Донецької областей».

У 2019 році Марченко була обрана до Верховної Ради від партії «Слуга народу». У 2022 році голосувала за скандальну містобудівну реформу в інтересах забудовників, а в липні 2025 року – за законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ та САП як позафракційна депутатка. Її виключили з партії у липні 2023 року після оголошення підозри. Того ж місяця Тернопільська обласна організація партії достроково припинила її повноваження.

Марченко одружена з львівʼянином, підполковником Іваном Марченком. Він з 2021 по 2022 рік був військовим комісаром Львівської області.

У березні 2025 року стало відомо, що народна депутатка переписала на себе землю і будинок за 12 млн грн, якими раніше володів її чоловік Іван Марченко. Нерухомість розташована в елітному селі біля Тернополя – Великі Гаї. У вересні САП звернулася з позовом до Вищого антикорупційного суду з вимогою конфіскувати необґрунтовані активи Марченко – антикорупційні органи стверджують що протягом 2021-2023 років родичі нардепки оформили п'ять квартир та Toyota Land Cruiser на понад 8 млн грн.