Правоохоронці встановили, що нардепка отримала 11,3 тис. доларів від двох чоловіків

Вищий антикорупційний суд 20 вересня обрав запобіжний захід нардепці Людмилі Марченко, яка підозрюється у зловживанні впливом. Жінці призначили заставу у розмірі 53,6 тисячі гривень. В липні детективи САП та НАБУ повідомили про підозру народній депутатці та її помічниці за сприяння у перетині державного кордону чоловікам призовного віку.

Правоохоронці встановили, що нардепка та її спільниця за гроші обіцяли кільком чоловікам забезпечити дозвіл на виїзд за межі України. Держслужбовиця переконала, що домовиться з керівними особами обласної військової адміністрації про внесення особистих даних чоловіків призовного віку в інформаційну систему «Шлях».

«На сьогодні встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці, а саме отримання 11,3 тис. доларів США від двох громадян за безперешкодний перетин кордону», – повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в середу, 20 вересня.

Суддя ВАКС застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 53,6 тис. гривень. Під час засідання додали, що це максимальний розмір застави, передбачений законом для цього злочину. Також Людмила Марченко повинна ️прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, ️утримуватися від спілкування зі свідками, здати на зберігання свій закордонний паспорт.

Додамо, що раніше ZAXID.NET повідомляв, що народній депутатці від партії «Слуга народу» Людмилі Марченко не обирали запобіжний захід через лікування у зв'язку з її вагітністю. На момент скоєння злочину жінка перебувала на 8 місяці вагітності. Наразі не відомо, чи народна депутатка вже народила дитину.

На початку липня детективи НАБУ та САП провели обшук в помешканнях нардепки у Тернополі і в Києві. А пізніше оприлюднили відео, на якому видно як держслужбовиця викидає гроші за паркан свого будинку на Тернопільщині.