Народна депутатка та її помічниця за 5 300 доларів за оформлення ухилянтів в системі «Шлях» як волонтерів від благодійного фонду

Народній депутатці від партії «Слуга народу» Людмилі Марченко, яку підозрюють у хабарі за допомогу у виїзді за кордон чоловікам призовного віку, поки що не обирали запобіжний захід. Поки вона перебуває на лікуванні через вагітність, обрання для неї запобіжного заходу неможливе, пише «Українська правда» з посиланням на власні джерела. Раніше ZAXID.NET повідомляв, що народна депутатка Людмила Марченко перебуває на 8 місяці вагітності.

Також відомо, що слідчі, які ведуть її справу, мають документи, які підтверджують, що Людмила Марченко перебуває на стаціонарному лікуванні. В якому саме місті проходить лікування – чи у Тернополі, чи в Києві, наразі не відомо. За даними «Української правди», підозра Марченко також вручалась вже у лікарні.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що помічниці нардепки Анастасії Колесник, яка також фігурує у цій справі, Вищий антикорупційний суд визначив запобіжний захід у вигляді застави в 53 680 гривень.

Нагадаємо, що детективи САП та НАБУ повідомили про підозру народній депутатці Людмилі Марченко та її помічниці 11 липня. Нардепка та її помічниця просили 5 300 доларів за оформлення ухилянтів в системі «Шлях» як волонтерів від благодійного фонду.

Правоохоронці провели обшуки в помешканнях народної депутатки та її помічниці у Тернополі та в Києві. На оприлюдненому відео від НАБУ видно, як обраниця намагалася позбутися хабара, викинувши його за паркан свого заміського будинку. За кілька днів після оголошення підозри народну депутатку Людмилу Марченко виключили з партії «Слуга народу».