Правоохоронці підозрюють жінку в тому, що вона за гроші сприяла виїзду ухилянтів за кордон

Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід в розмірі грошової застави помічниці народної депутатки Людмили Марченко. Держслужбовицю разом з народної депутаткою підозрюють у зловживанні впливом. Жінки за гроші вносили дані чоловіків призовного віку у систему «Шлях», щоб ті могли безперешкодно виїхати з України.

Вищий антикорупційний суд визначив 53 680 грн застави з помічниці народної депутатки від фракції «Слуги народу» Людмили Марченко. Рішення суддя ВАКС прийняв 13 липня. В ухвалі не вказується прізвище підозрюваної, проте, за інформацією «Слово і діло» йдеться про помічницю нардепки Анастасію Колесник.

«Клопотання детектива НАБУ – задовольнити частково. Застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 53 680 грн», – йдеться в рішенні.

Також на підозрюваній призначили обов'язки прибувати за першою вимогою, не відлучатись із Тернопільської області без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи та утримуватися від спілкування з низкою осіб та здати на зберігання закордонний паспорт. Термін дії обов'язків – до 8 вересня 2023 року.

Нагадаємо, що детективи САП та НАБУ повідомили про підозру народній депутатці Людмилі Марченко та її помічниці 11 липня. В бюро також оприлюднили відео розмов обраниці з її помічницею та з невідомим чоловіком, під час яких вони обговорюють вартість своїх послуг за те, що допоможуть внести дані до системи «Шлях». Людмила Марченко та її помічниця просили 5 300 доларів за оформлення ухилянтів як волонтерів від благодійного фонду.

Правоохоронці провели обшуки в помешканнях народної депутатки та її помічниці у Тернополі та в Києві. На оприлюдненому відео від НАБУ також видно, як обраниця намагалася позбутися хабара, викинувши його за паркан свого заміського будинку. За кілька днів після оголошення підозри народну депутатку Людмилу Марченко виключили з партії «Слуга народу».