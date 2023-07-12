Народну депутатку Людмилу Марченко виключили з партії «Слуга народу» після того, як НАБУ і САП оголосили їй підозру за зловживання впливом. Обраницю підозрюють в тому, що вона разом зі своєю помічницею брали кошти від чоловіків призовного віку за внесення їх даних в систему «Шлях», як волонтерів від благодійних фондів. Робили це для того, щоб ухилянти могли безперешкодно потрапити за кордон.

Про рішення виключити народну депутатку з партії «Слуга народу» повідомила hromadske помічниця голови політичної сили Олени Шуляк Анастасія Клімчук. Також відомо, що того ж дня Тернопільська обласна організація «Слуги народу» теж достроково припинила повноваження Марченко.

Детективи САП та НАБУ повідомили про підозру народній депутатці та її помічниці 11 липня. В бюро також оприлюднили відео розмов обраниці з її помічницею та з невідомим чоловіком, під час яких вони обговорюють вартість своїх послуг за те, що допоможуть внести дані до системи «Шлях». Людмила Марченко та її помічниця просили 5 300 доларів за те, що вони домовляться оформити ухилянтів як волонтерів від благодійного фонду.

Правоохоронці провели обшуки в помешканнях народної депутатки та її помічниці у Тернополі та в Києві. На відео НАБУ також видно, як обраниця намагалася позбутися хабара, викинувши його за паркан свого заміського будинку.

Довідка.

Людмила Марченко потрапила у Верховну Раду в 2019 році по списках від партії «Слуга народу». Народна депутатка народилася 28 березня 1983 року у Смілі Черкаської області. Закінчила Тернопільський національний економічний університет за трьома спеціальностями: «підприємництво», «фінанси та оподаткування», «економічна кібернетика».

Працювала провідним фахівцем департаменту навчання та розвитку персоналу у ТОВ «Епіцентр К» та ТОВ «Нова лінія». На позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року Людмила Марченко була обрана народним депутатом від політичної партії «Слуга народу». Посіла 63-е місце у партійному списку.

Наприкінці 2022 року як народний депутат Людмила Марченко проголосувала за містобудівну реформу (#5655), яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України.