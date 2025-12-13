Ворог завдав цілеспрямований удар за допомогою БпЛА по турецькому судну VIVA

У суботу, 13 листопада, Росія вкотре здійснила атаку на цивільне судно. Ворог завдав цілеспрямованого удару за допомогою БпЛА по турецькому судну VIVA. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

У дописі йдеться, що атаковане судно прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту. На той момент там перебувало 11 громадян Туреччини. Прохід в море відбувався зерновим коридором.

Удар було здійснено у відкритому морі у виключній морській економічній зоні України, поза межами дії ППО.

«РФ грубо і цинічно порушує норми міжнародного морського права. Подібні дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства та є кричущим порушенням Керівництва Сан-Ремо», – розповідають у повідомленні.

Наразі ВМС перебувають на звʼязку з капітаном, морська пошуково-рятувальна служба готова до надання допомоги, якщо виникне така необхідність.

«Екіпаж не постраждав. Судно прямує у порт призначення – Єгипет», – додають у ВМС.

Нагадаємо, вдень 12 грудня, росіяни атакували порт «Чорноморськ» на Одещині. Внаслідок обстрілу загорілось цивільне судно.