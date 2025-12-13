Росія атакувала турецьке судно, яке перевозило соняшникову олію
Судно прямувало до Єгипту зерновим коридором
До теми
У суботу, 13 листопада, Росія вкотре здійснила атаку на цивільне судно. Ворог завдав цілеспрямованого удару за допомогою БпЛА по турецькому судну VIVA. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.
У дописі йдеться, що атаковане судно прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту. На той момент там перебувало 11 громадян Туреччини. Прохід в море відбувався зерновим коридором.
Удар було здійснено у відкритому морі у виключній морській економічній зоні України, поза межами дії ППО.
«РФ грубо і цинічно порушує норми міжнародного морського права. Подібні дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства та є кричущим порушенням Керівництва Сан-Ремо», – розповідають у повідомленні.
Наразі ВМС перебувають на звʼязку з капітаном, морська пошуково-рятувальна служба готова до надання допомоги, якщо виникне така необхідність.
«Екіпаж не постраждав. Судно прямує у порт призначення – Єгипет», – додають у ВМС.
Нагадаємо, вдень 12 грудня, росіяни атакували порт «Чорноморськ» на Одещині. Внаслідок обстрілу загорілось цивільне судно.