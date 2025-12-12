Росіяни атакували порт на Одещині

Вдень п’ятниці, 12 грудня, росіяни атакували порт «Чорноморськ» на Одещині. Внаслідок обстрілу загорілось цивільне судно. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Вибухи на Одещині пролунали близько 15:25. За даними «Суспільного», внаслідок атаки одна людина отримала травми.

Згодом Володимир Зеленський повідомив, що завдали по області ракетного удару, внаслідок чого у порту «Чорноморськ» загорілось цивільне судно. Президент наголосив, що чергова атака окупантів не мала «жодного воєнного сенсу». Також він зауважив, що такі дії росіян вказують на їхнє небажання завершувати війну.

«Важливо, щоб у таких умовах у світу залишались правильні орієнтири: хто затягує цю війну і хто намагається її закінчити миром, хто використовує балістику проти цивільного життя і хто завдає ударів саме по таких цілях, які впливають на російську машину війни. Я дякую всім у світі, хто старається поширювати реальну інформацію і хто не дозволяє російській пропаганді впливати на політичні рішення», – наголосив Володимир Зеленський.

На місці атаки працюють рятувальники, вони ліквідовують пожежу на судні.

Нагадаємо, в ніч на 17 листопада кілька цивільних суден зазнали пошкоджень внаслідок російської атаки на портову інфраструктуру Одещини.