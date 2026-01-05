Вирощування моркви морту Боліва є прибутковим

Агропідприємство «Воля», що розташоване у селі Бубнівська Слобідка на Черкащині, відмовилося від вирощування яблук і переорієнтувалося на овочівництво. Замість яблуневих садів господарство засіяло поля морквою сорту «Боліва», врожайність якої може сягати до 100 тонн з гектара, пише NV Бізнес.

За словами заступника директора з овочівництва В’ячеслава Кисліцина, процес викорчовування яблуневих садів розпочали ще у 2023 році та проводили поетапно – у міру їх старіння. Рішення змінити напрям діяльності ухвалили після кількох сезонів втрати врожаю через несприятливі погодні умови.

«В останні роки в нашому регіоні значно зросли ризики заморозків і граду. Якщо раніше основною проблемою були дощі, то зараз погодні коливання стали ще менш прогнозованими», – пояснив Кисліцин.

Натомість овочівництво, за його словами, є більш стійким до весняних заморозків, хоча й залежить від інтенсивних опадів та граду. Саме тому на площах, де ще рік тому росли яблуні, цього сезону висіяли моркву сорту «Боліва», забезпечує врожайність до 100 тонн з гектара.

Керівник сільськогосподарського товариства Руслан Домантович розповів, що впродовж трьох років яблуневі сади були збитковими. Водночас прибутковість овочівництва, зокрема моркви, на 30–40% вища порівняно з вирощуванням яблук.

За даними Opendatabot, господарство «Воля» працює в Черкаській області ще з початку 1990-х років і спеціалізується на вирощуванні овочів, зернових та технічних культур. Бенефіціарними власниками компанії є Фрунзе Казарян, Андранік Казарян, а також Юрій Ткаченко і Радислав Ткаченко. За три квартали 2025 року компанія отримала дохід у розмірі 69,59 млн грн.