Врожай моркви на Чернігівщині перевищив очікування

Сільськогосподарське товариство «Воля» з Черкащини цьогоріч досягло запланованої врожайності моркви – 95-100 тонн з гектара, що є одним із найвищих показників серед українських господарств. Про це в інтерв’ю журналу «Плантатор» розповів заступник директора з овочівництва В’ячеслав Кісліцин. За його словами, стан зібраних коренеплодів чудовий.

Для збору використовують два однорядні морквозбиральні комбайни, а з поля моркву відправляють у контейнери та на зберігання в холодильники. Господарство вирощує гібриди Кесена, Кентон, Олімпо, Кумбре та Болівар, застосовуючи краплинне зрошення та висаджуючи моркву на гребенях.

«Наступного року плануємо придбати трирядний морквозбиральний комбайн, який зможе збирати і буряк, і моркву», – додав Кісліцин. Це дозволить збільшити площі під овочами та ефективніше збирати врожай.

Зауважимо, за даними Opendatabot, господарство «Воля» працює в Черкаській області ще з початку 1990-х років і спеціалізується на вирощуванні овочів, зернових та технічних культур. Бенефіціарними власниками компанії є Фрунзе Казарян, Андранік Казарян, а також Юрій Ткаченко і Радислав Ткаченко. За три квартали 2025 року компанія отримала дохід у розмірі 69,59 млн грн.