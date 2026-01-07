У судовому засіданні Віталій О. не визнав своє вини

Ужгородський міськрайонний суд визнав водія-електрика роти зв’язку Віталія О. винним у самовільному залишенні військової частини та дезертирстві і призначив йому 7 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 24 грудня, 15 липня 2024 року обвинувачений втік з військового полігону в Оріховиці Ужгородського району. За кілька тижнів його затримали на околиці села Кострино під час проби незаконно перетнути українсько-словацький кордон.

Після повернення до військової частини Віталій О. знову вдався до втечі. 1 вересня 2024 року він залишив полігон і через три дні його затримали за 200 метрів від кордону зі Словаччиною, поблизу села Гута, на Ужгородщині.

У судовому засіданні Віталій О. не визнав своє вини. Розповів, що є переселенцем з Херсона, де 9 місяців провів в окупації. Обвинувачений сказав, що у червні 2024 року прикордонники затримали його біля Говерли та передали працівникам ТЦК, які тривалий час возили по різних військових частинах і нарешті доставили в Оріховицю. Віталій О. пояснив, що не бачив документів, які б підтверджували його мобілізацію і, вважаючи, що незаконно перебуває у військовій частині, залишив її.

Дослідивши всі матеріали справи, зокрема, акти службового розслідування, рапорти командира роти та протоколи про затримання обвинуваченого прикордонниками, суддя Ірина Шепетко визнала Віталія О. винним у самовільному залишенні військової частини та дезертирстві і призначила йому 7 років позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.