У полон 63-й ОМБр здався Річард з Уганди

Поблизу Лимана на Донеччині бійці 63-ї ОМБр взяли у полон російського бойовика родом з Уганди. Африканець заявив, що потрапив в армію Росії через обман. Про це у середу, 7 січня, розповіли на сторінці бригади.

Як йдеться у дописі, восени 2025 року оператори дронів та піхотинців 63-ї ОМБр знешкоджували темношкірих військових, які були на боці окупаційної армії. Проте тоді вони не могли їх ідентифікувати через відсутність документів. Нещодавно на блокпості українських військових неподалік Лиману у полон здався Річард з Уганди.

«Прибіг ледь живий, обмерзлий, африканець. Він був без зброї і кричав про допомогу», – розповідають військові.

Чоловік під час інтерв’ю повідомив, що його звуть Річард Аканторан, 1982 року народження. До Росії він потрапив через запрошення на роботу. Йому запропонували різні варіанти, зокрема, працювати в супермаркеті або охоронцем в авіапорту. Щоб купити квитки на літак, Річард взяв кредит у місцевому банку. Проте замість обіцяної роботи він опинився на військовому об’єкті. За словами угандійця, він відмовився від служби, проте чоловік зі зброєю таки наказав підписати папери.

Річард також розповів, що до прибуття в Росію, про війну в Україні він знав мало, адже доступ до інтернету в Уганді дорогий.

За словами полоненого, вночі він втік із бліндажа, біг і кричав про допомогу та натрапив на український блокпост неподалік Лимана.

Нагадаємо, на початку січня на Куп'янщині 127-ма окрема важка механізована Харківська бригада взяла в полон громадянина Куби Джоанді Депалазу з позивним «Ніхто».