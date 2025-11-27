Яким є врожайність соняшнику цьогоріч

В Україні врожай соняшнику сезону 2025/26 демонструє нижчу олійність – на рівні 48-50%, це приблизно на 2% менше торішнього рекордного показника у 50-52%. Крім того, насіння має підвищену вологість. Про це розповів головний трейдер Getreide AG Ukraine Костянтин Таранов, передає Latifundist.com.

За його словами, частина посівів соняшнику й досі не зібрана, а вологість насіння значно перевищує минулорічні показники. Для порівняння, у 2024 році жнива завершилися у жовтні, а середня вологість становила 7%.

Експерт зазначив, що кислотне число у незбираному соняшнику «зашкалює», що свідчить про приховані ушкодження або повну псування насіння. Відповідно, і якість олії на виході може суттєво погіршуватися.

Прогнозують, що фактично доступний обсяг врожаю цього сезону сягне близько 10 млн тонн. Водночас генеральний директор «Юр’ївського заводу натуральної олії» Володимир Ткач запевнив, що переробники залишаться із сировиною.

За його словами, наявність незібраного соняшнику поки не створює критичних ризиків для переробних підприємств, адже у фермерів та агрохолдингів є перехідні запаси.

«Крім того, заводи можуть купувати насіння на спотовому ринку – поставки стартують вже в грудні, а іноді й в листопаді для невеликих партій. Навіть за врожаю в 9,5 млн тон зупинки виробництва не плануються», – зазначив Ткач.

До слова, попри війну Україна зберігає ключові позиції на світовому продовольчому ринку. У поточному сезоні ми забезпечили майже половину глобального експорту соняшникової олії (46%) та понад 12% світових поставок кукурудзи.