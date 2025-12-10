До Одеси судно прибуло під прапором африканської країни, щоб вивезти партію сталевих труб

Служба безпеки України у середу, 10 грудня, затримала та арештувала в Одесі іноземне судно, яке входило до «тіньового» флоту Росії.

Як йдеться у повідомленні, власник цього корабля знаходився під санкціями РНБО, а для обходу обмежувальних заходів регулярно змінював назву судна та формальних бенефіціарів з третіх країн. Проте СБУ викрила підконтрольний Росії суховантаж у торгівельному порту Одеси. Туди судно прибуло під прапором африканської країни, щоб вивезти партію сталевих труб.



Напередодні повномасштабної війни судно щонайменше сім разів причалювало до Севастополя для нелегально експорту агропродукції. Зокрема, наприкінці січня 2021 року суховантаж нелегально вивіз з українського півострова майже 7 тис. т зерна до північної Африки.



Під час затримання корабля на його борту знаходились капітан та ще 16 членів екіпажу. Вони виявилися громадянами декількох країн Близького Сходу. Під час обшуку на судні виявили плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв’язку із доказами незаконного заходу у порти тимчасово окупованих територій України.

Члени екіпажу затриманого судна



Слідчі розпочали кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України, а саме:

фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;

державна зрада;

порушення чинних на транспорті правил;

порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

«На судно накладено арешт для подальшої передачі до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», – додають у дописі.

Нагадаємо, 25 квітня у Чорному морі арештували судно, яке незаконно вивозило українське зерно з окупованого Криму.