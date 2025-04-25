У Чорному морі затримали судно за вивіз української пшениці з Криму

У Чорному морі арештували судно, яке незаконно вивозило українське зерно з окупованого Криму. Про це у п’ятницю, 25 квітня, повідомили у Державній прикордонній службі та Офісі генерального прокурора.

За даними слідчих, затримане судно у листопаді 2024 року під прапором азійської країни незаконно вивезло з закритого Україною Севастопольського морського торговельного порту понад 4,6 тис. тонн пшениці. Ймовірно, зерно викрали з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Вантаж переправляли до третіх країн, використовуючи окупований півострів.

«У квітні 2025 року після завантаження в порту Молдови судно слідувало територіальними водами України. Під час проходження акваторії річки Дунай, суховантаж був затриманий правоохоронними органами», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Під час обшуку судна слідчі вилучили навігаційне обладнання, комп'ютер, мобільні телефони та документацію з доказами вчинення злочину. Операцію затримання здійснили Морська охорона Держприкордонслужби та СБУ.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що 15 липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів на тимчасово окупованій території Криму. Раніше на судно наклали арешт за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, з метою заподіяння шкоди інтересам держави (ч. 2 ст. 332-1 КК України).