Начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж» Данило Борисенко розповів «24 Каналу», що зараз земля набрала багато води й це ускладнює просування. Тож росіяни переважно намагаються переміщуватись під ранок – тоді, коли є невеликий мороз і земля твердіє. Проте ЗСУ знають про це та мають засоби нічного виявлення противника.

«Як тільки сонце виходить, і все це починає танути, інтенсивність штурмових дій спадає. Проте через якийсь час, думаю, два тижні, земля вже достатньо має підсохнути для того, щоб противник також міг планувати якісь переміщення на техніці або на тих же конях», – сказав військовий.

Він назвав дві причини зниження інтенсивності бойових дій: погода та обмеження доступу росіян до Starlink. Саме через це Росія має проблеми з координацією та управлінням підрозділів під час боїв.

«Але все-таки є певна пауза в інтенсивності їхніх штурмів. Нам треба тримати оборону, а їм наказують наступати», – пояснив Данило Борисенко.

За його словами, дії українських військових при такій погоді набагато успішніші, адже оборонятись у таких умовах простіше, ніж штурмувати чужі позиції.

Також Данило Борисенко розповів, що зараз важко дістатися авто чи броньованою машиною до точки евакуації.

«За допомогою наземного дрона можна проводити евакуацію поранених з наших передових позицій, і у такий спосіб рятувати життя наших солдат. Вантажопідйомність такого дрона може сягати 200 кілограмів. Тобто за один раз можна вивезти навіть не одну, а двох людей», – пояснив військовий.

Додамо, що Росія прагне захопити Донецьку область до кінця березня або початку квітня. В Офісі Президента пояснили, чи реальними є плани ворога.