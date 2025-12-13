Водія виявили на парковці на вул. Чупринки

Патрульні затримали у Львові пʼяного водія, який вʼїхав у металеву вуличну огорожу, втік. припаркував автомобіль неподалік і заснув.

Як повідомили в патрульній поліції, близько опівночі 13 грудня поліцейські отримали виклик на ДТП на перехресті вул. Сахарова – Горбачевського. Там водій Toyota вʼїхав у металеву огорожу, загубив номерний знак і втік із місця ДТП.

Перехожі повідомили, що автомобіль поїхав у напрямку вул. Чупринки. Там патрульні і виявили автомобіль Toyota із характерними пошкодженнями та втраченим одним номерним знаком.

Фото патрульних

Водій у цей момент спав. Поліцейські його розбудили і зʼясували, що він нетверезий. Від перевірки він відмовився. На 24-річного водія склали протокол про ДТП, втечу з місця і керування з ознаками алкогольного спʼяніння. Також патрульні винесли постанову за відсутність усіх документів для керування автомобілем.