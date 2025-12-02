Аварія трапилася біля обласної прокуратури

Водій автомобіля BMW 320І вчинив ДТП на проспекті Шевченка біля Львівської обласної прокуратури. Інцидент трапився ввечері 1 грудня. Як повідомили у патрульній поліції Львова, водій не впорався з керуванням, наїхав на бордюр та вʼїхав у дерево, зламавши його.

«Під час спілкування із 22-річним водієм патрульні виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Керманич повідомив, що вживав алкоголь після скоєння автопригоди, однак це не звільняє його від відповідальності», – зазначили у поліції.

Очевидці зняли водія після ДТП (відео з каналу ZAHIDWTF)

Крім того, патрульні зʼясували, що менш ніж добу тому цей самий автомобіль уже потрапляв у ДТП, але тоді за кермом перебувала нетвереза водійка. У цій вечірній пригоді вона була вже пасажиркою. А 22-річний водій взагалі не мав прав і впродовж року на нього вже складали протокол за це.

Тому він отримав ще один протокол за керування транспортним засобом без прав повторно протягом року (ч. 5 ст. 126 КУпАП). Ще два протоколи на нього склали за порушення ПДР, що призвело до ДТП (ст. 124 КУпАП) і за вживання алкоголю після ДТП (ч. 4 ст. 130 КУпАП).