Смертельна ДТП сталася влітку цього року в селі Верхня Яблунька

Турківський районний суд Львівської області виніс вирок уродженці села Верхня Яблунька, багатодітній матері Наталії Кудрич, яка влітку 2025 року вчинила смертельну ДТП, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння. Їй призначили покарання – п’ять років пробаційного нагляду та позбавили права керування на вісім років.

За матеріалами справи, смертельна ДТП сталася 22 червня 2025 року увечері близько 21:20 у селі Верхня Яблунька. 41-річна Наталія Кудрич за кермом автомобіля Volkswagen Passat, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не вибрала безпечної швидкості та на заокругленій ділянці дороги злетіла з дороги на узбіччя, де врізалася в бетонну перешкоду. У результаті автомобіль перекинувся. 40-річна пасажирка автомобіля отримала важкі травми та загинула на місці.

У суді обвинувачена свою вину визнала. Вона пояснила, що випила горілки в пам’ять про загиблого воїна, якого того дня хоронили в селі. Після цього Наталія Кудрич вирішила провідати матір, у якої піднявся тиск. До неї в авто сіли дві пасажирки, одна з яких була її кумою. У ДТП її кума загинула.

У суді обвинувачена просила суд врахувати, що в неї на утримання є дев’ять дітей, з яких шестеро – неповнолітні. Батько дітей вважається зниклим безвісти з грудня 2022 року через воєнні дії.

Загибла виявилася мамою шістьох дітей. У суді рідна сестра загиблої розповіла, що обвинувачена зобов’язалася утримувати неповнолітніх дітей загиблої з виплатою коштів, про це укладено відповідну угоду. Тож просила не позбавляти її волі.

Суддя Оксана Кшик визнала Наталію Кудрич винною у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що вчинені в стані алкогольного сп’яніння (ч.3 ст. 286-1 ККУ) та призначила їй покарання – п’ять років пробаційного нагляду з позбавленням права керувати транспортними засобами на вісім років. Вирок ще може бути оскаржений.