П'яний водій тікав від поліції та погрожував гранатою

Поблизу Львова водій автомобіля ВАЗ-2110 після порушення правил дорожнього руху погрожував підірвати поліцейських гранатою. Щоб його затримати, правоохоронцям довелося проводити цілу спецоперацію.

Як розповіли у п’ятницю, 22 серпня, у поліції Львівщини, 50-річний водій ВАЗ-2110 порушив ПДР та не зупинився на вимогу поліцейських на трасі поблизу Львова. Правоохоронці розпочали переслідування авто і зупинили його у Старому Селі.

«Під час перевірки документів водій, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, дістав із нагрудної сумки гранату та погрожував кинути її у поліцейських, а далі різко продовжив рух авто», – розповіли в поліції.

Один із поліцейських вистрелив у колесо автомобіля порушника, однак і після цього водій спробував втекти, але неподілк змушений був зупинитись. Далі він забіг у гараж, розташований на території приватного домогосподарства, та зачинився всередині. У цей час у помешканні перебувала мати і двоє дітей. Їх негайно евакуювали поліцейські.

«На місце події прибули також оперативники карного розшуку, слідчі та бійці спецпідрозділу КОРД. Після перемовин 50-річний мешканець Львівського району вийшов з гаража та був затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські вилучили гранату Ф-1 з запалом та скерували її на експертне дослідження», – додали в поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження через погрози правоохоронцям та за незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 345, ч. 1 ст. 263 ККУ) та готують офіційну підозру. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до семи років.