Чоловік кинув на подвір’я гранату, намагаючись підірвати дружину та тещу

На Прикарпатті поліцейські затримали 49-річного чоловіка, який кинув на подвір’я гранату, намагаючись підірвати дружину та тещу. Потерпілі з множинними осколковими пораненнями госпіталізовані.

Як вказано у повідомленні поліції, 14 березня приблизно о 02:00 до поліції звернулась 48-річна мешканка Рожнятівської ТГ, яка повідомила, що її чоловік кинув на подвір’я гранату.

Поліцейські встановили, що 49-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння вчинив конфлікт зі своєю дружиною. Він погрожував їй розправою, опісля кинув гранату на вулиці біля будинку, де була його дружина, в коридорі будинку перебувала також його 82-річна теща.

Жінки отримали множинні осколкові поранення та госпіталізовані до Рожнятівської багатопрофільної лікарні.

Слідчі повідомили затриманому про підозри за ч. 2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (замах на вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб ), ст.126 (сімейне насильство) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження з боєприпасами) ККУ. Слідство триває.