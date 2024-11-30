Попередньо, 29-річна закарпатка під час застілля підірвала гранату

У селі Малий Березний Ужгородського району внаслідок вибуху гранати загинуло літнє подружжя та їхня 29-річна дочка. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це повідомили в пресслужбі поліції Закарпатської області в суботу, 30 листопада.

За інформацією правоохоронців, 29 листопада о 22:39 до поліції зателефонував 14-річний житель села Малий Березний і повідомив, що виявив у кімнаті тіло дідуся, утім детально пояснити ситуацію підліток не зміг. Поліцейські, які прибули на виклик, виявили в будинку тіла трьох загиблих: 70-річного дідуся, 55-річної бабусі та 29-річної матері заявника.

Поліцейські попередньо встановили, що того вечора потерпілі вживали алкоголь. Під час застілля 29-річна закарпатка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух. Усі троє родичів загинули на місці.

Під час обшуків вдома в загиблих поліцейські виявили та вилучили ще три гранати. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох або більше людей). Також правоохоронці встановлюють походження вилучених боєприпасів. Триває досудове розслідування.