Обвинувачений під час сварки відірвав чеку від гранати і кинув боєприпас у бік брата

Шепетівський міськрайонний суд виніс вирок 41-річному Олександру Сищуку за умисне вбивство. Обвинувачений підірвав у квартирі бойову ручну гранату «Ф-1», внаслідок чого його батько загинув, а брат отримав тяжкі травми. За скоєне зловмиснику призначили 13 років тюрми.

Як йдеться у вироку від 11 листопада, інцидент стався ввечері 6 травня 2023 року в місті Славута Хмельницької області. Олександр Сищук, який перебував у стані алкогольного спʼяніння, вчинив сварку з молодшим братом і батьком за місцем їхнього спільного проживання. За даними слідства, близько 19:20 обвинувачений взяв бойову гранату та висмикнув кільце з чекою, після чого кинув її у бік родичів. Унаслідок вибуху 67-річний батько зловмисника помер у лікарні, а 37-річний брат потрапив у реанімацію. Сам же Олександр Сищук важко травмувався і тривалий час перебував на лікуванні.

Олександр Сищук розповів у суді, що знайшов гранату «Ф-1» близько десяти років тому в лісі, саме там її весь цей час і продовжував зберігати. Чоловік зазначив: він знав, що граната бойова, осколкова, оскільки служив в армії. За декілька днів до інциденту приніс боєприпас додому. За словами обвинуваченого, він не мав наміру вбивати, а лише хотів налякати брата, який конфліктував із батьком. Олександр Сищук покликав 37-річного родича у вітальню, проте вони так і знайшли спільної мови. Коли ж потерпілий хотів вийти з кімнати – обвинувачений висмикнув кільце гранати, щоб зупинити його та налякати. Зловмисник зазначив, що зашпортався і при падінні випадково упустив гранату в бік брата. Стався вибух, після якого він прокинувся в лікарні. Щиро розкаявся у вчиненому.

Молодший брат обвинуваченого просив його суворо не карати й зазначив, що жодних претензій не має.

Суддя Алла Цідик визнала Олександра Сищука винним у незаконному зберіганні та носінні боєприпасів, закінченому замаху на вбивство та протиправному заподіянні смерті іншій людині ( ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 15 та ч.2 ст. 115, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України) й призначила 13 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.