40-річний чоловік під час сварки відірвав чеку від гранати і кинув боєприпас у бік брата

У місті Славута на Хмельниччині 40-річний чоловік підірвав гранату в квартирі. Це сталось під час сварки з його братом та батьком. Внаслідок вибуху загинув батько чоловіка, а сам потерпілий та його брат отримали важкі поранення і наразі перебувають у медзакладі. Додамо, що до військової служби ні зловмисник, ні його родичі стосунку не мають.

Як повідомило Шепетівське районне управління поліції, інцидент стався ввечері у суботу, 6 травня, в місті Славута. До правоохоронців надійшла інформація, що в одній з квартир у місті відбувся вибух.

«На місці події правоохоронці встановили, що 40-річний місцевий житель вчинив сварку з рідним братом та батьком за місцем їхнього спільного проживання. В ході конфлікту чоловік з метою вбивства родичів узяв бойову гранату та висмикнув кільце з чекою, після чого кинув її у бік брата», – йдеться у повідомленні.

Один з потерпілих, 67-річний батько зловмисника, помер у лікарні. 37-річний брат перебуває у реанімаційному відділенні. Крім того, сам зловмисник також важко травмувався і наразі перебуває у медзакладі.

Слідчі вже оголосили підозри чоловікові за декількома статтями ККУ:

за ч.1 ст. 263 (незаконне придбання, носіння та зберігання боєприпасів);

за ч.2 ст. 15 та ч.2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство двох осіб);

за ч.2 ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. Додамо, що походження боєприпасу наразі встановлюється. Ні підозрюваний, ні потерпілі стосунку до військової служби не мають.