Хмельницький суд призначив два роки іспитового терміну 67-річному чоловікові, який випадково застрелив знайомого. Від вогнепального поранення у голову 46-річний потерпілий загинув на місці.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, вбивство чоловік скоїв в обід 6 жовтня 2019 року. 46-річний потерпілий разом з підозрюваним на пустирі поблизу села Розсоша, що неподалік Хмельницького, займались пристрілюванням оптичного прицілу до мисливського карабіну Blaser R. Обвинувачений вистрелив і випадково влучив знайомому у голову. Від важких травм потерпілий загинув на місці.

Стрільцеві вручили підозру за ч.1 ст. 119 ККУ (вбивство через необережність). У суді чоловік визнав провину і розповів, що після того, як випадково поцілив у товашира, одразу зателефонував його дружині. Вона й викликала медиків.

Про обвинуваченого відомо, що він уродженець Узбекистану, має інвалідність першої групи, за місцем проживання характеризується позитивно. Суддя взяв до уваги, що чоловік розкаявся.

Тож суддя Олександр Піндрак визнав чоловіка винним у вбивстві з необережності, призначив три роки тюрми, але від відбування покарання звільнив, обмежившись двома роками іспитового терміну. Обвинувачений також повинен сплатити понад 6 тис. грн витрат на залучення експертів. Карабін у нього конфіскують.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.