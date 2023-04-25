Сусід пробрався до помешкання жінки, яка мешкала сама

На Хмельниччині суд призначив 15 років тюрми чоловікові, який вбив і пограбував літню сусідку. Чоловік забрав у неї 5 тис. доларів і намагався пошвидше витратити гроші, але не встиг – наступного дня його затримала поліція.

Злочин 34-річний чоловік скоїв у листопаді минулого року в селі Цвітоха Улашанівської громади. Знаючи, що його 65-річна сусідка мешкає сама, чоловік зайшов до будинку через незамкнені двері. Коли жінка побачила зловмисника то почала його виганяти, а він в свою чергу жорстоко побив її, завдав декілька ударів ножем та задушив. Розтин показав, що померла вона від асфіксії, тобто, удушення.

«Вбивши жінку, обвинувачений викрав усі заощадження своєї жертви – 5 тис. доларів та ювелірні вироби, після чого втік. Наступного дня поспішив витрачати кошти, втім, не встиг – його затримали правоохоронці. Під час санкціонованого обшуку у його помешканні поліцейські виявили особисті речі загиблої», – повідомляє прес-служба прокуратури Хмельниччини.

Про вирок суду в цій справі стало відомо 24 квітня. Суд визнав чоловіка винним у порушенні п.6, ч.2 ст. 115 ККУ (вбивство) та ч.4 ст. 187 ККУ (розбій). Йому призначили 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.