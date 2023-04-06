Злочин чоловік вчинив у будинку батьків дружини, куди вона втекла після сварки

На Рівненщині 27-річний чоловік зарізав вагітну дружину. Попередньо, злочин він вчинив під час сварки, яка сталась між подружжям. Від ножових поранень шиї 20-річна потерпіла загинула ще до приїзду медиків. Відомо, що зловмисника, який намагався втекти з місця, затримали правоохоронці. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Про загибель 20-річної доньки поліцію повідомила її матір. 54-річна мешканка села Дроздинь зателефонувала до поліції близько 01:00 у четвер, 6 квітня.

«Поліцейські встановили, що того дня між подружжям, які проживали у селі Старе Село, сталася чергова сварка. 20-річна дружина, яка була при надії, поїхала до батьків у село Дроздинь. Услід за нею приїхав і 27-річний чоловік. Після чергового з’ясування стосунків він зайшов за нею у спальню узятим на кухні ножем і наніс, попередньо, три удари в шию дружині», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Від травм жінка померла ще до приїзду медиків. Зловмисник, який був у стані алкогольного сп’яніння, із місця втік. Втім, його на околиці села оперативно розшукали працівники карного розшуку та доправили до відділення поліції.

Чоловіка затримали та відправили у СІЗО. Вирішується питання про вручення йому підозри за ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство вагітної жінки). Санкція статті передбачає як мінімум десять років ув'язнення, а максимально – довічний термін.