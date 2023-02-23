Тіло мертвого 50-річного чоловіка знайшла односельчанка на вулиці

На Рівненщині група чоловіків побила 50-річного чоловіка і залишила помирати на вулиці. Підозру в справі наразі отримав лише один фігурант – 19-річний юнак, який мав конфлікт з потерпілим і попросив знайомих «допомогти розібратись» із сусідом. П'ятеро зловмисників викрали чоловіка, вивезли у багажнику за село, побили його, привезли назад і покинули на вулиці. Зранку його тіло знайшла односельчанка. Зазначимо, що підозрюваному інкримінують порушення статті про умисне вбивство, яка передбачає довічне ув'язнення. Щодо інших учасників злочину наразі триває слідство, підозр їм поки не вручали.

Повідомлення від 56-річної мешканки села Борове Зарічненської громади надійшло до поліції зранку 21 лютого. Жінка розповіла, що на вулиці Шкільній на землі виявила бездиханне тіло. Увагу привернуло те, що чоловік був босий, без верхнього одягу та в крові.

Слідчі встановили, що напередодні ввечері 19-річний мешканець села Борове разом із чотирма знайомими віком від 19 до 26 років під час вживання алкоголю домовився помститися через давні конфлікти та особисті неприязні відносини 50-річному односельцю, який нещодавно вийшов з тюрми. Із застосуванням сили хлопці незаконно викрали чоловіка з його будинку.

«Не давши можливості одягнути верхній одяг та взутися, примусово перевезли в багажнику авто Opel Vectra орієнтовно за два кілометри від населеного пункту. Там 19-річний зловмисник умисно наніс численні удари руками та ногами потерпілому. Помістивши останнього знову до багажника, перевезли його в село на вулицю Шкільну, де молодик знову завдав йому тілесні ушкодження та разом зі своїми спільниками поїхав далі пиячити», – повідомляють обставини інциденту в прес-службі поліції Рівненщини. Відомо, що від завданих травм чоловік помер.

Слідчі вручили 19-річному зловмиснику підозру за ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та ч.3 ст. 146 ККУ (викрадення людини). Максимально йому загрожує довічне ув'язнення. Крім того, триває слідство щодо інших учасників злочину, за підсумками якого їм також вручать підозри.