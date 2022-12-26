На Рівненщині 45-річного чоловіка затримали за вбивство літнього сусіда з необережності. Нападник завдав 69-річному чоловікові декількох ударів у голову під час сварки. Також він хотів штовхнути чоловіка у груди, але натомість завдав йому сильного удару в шию. Як пояснив сам чоловік, промахнувся він через відсутність у будинку світла. Постраждалий помер від травм шиї, його тіло знайшли за два дні після інциденту.

Повідомлення про виявлене тіло 69-річного уродженця зі Сходу, який вже орієнтовно три роки мешкає у свого знайомого в селі Великі Межиричі, надійшло до поліції четвертого грудня, близько 17:00.

«45-річний житель села Великі Межиричі увечері 2 грудня повернувся із відрядження та у пошуках дружини прийшов до 69-річного сусіда, з яким та часто випивала. Коли ж там її і застав, розізлився та кілька разів вдарив суперника в область голови. Іще один удар, зі слів зловмисника, він мав нанести в груди, але через відсутність електроенергії випадково потрапив в область шиї», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Через два дні до будинку прийшов 67-річний брат власника оселі, за яким він доглядає. Чоловік має інвалідність і практично ніколи не виходить зі своєї кімнати, тому не знав, що відбувається. Відтак, на ліжку без ознак життя вони виявили 69-річного квартиранта.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, його смерть настала внаслідок перелому під’язикової кістки, щитовидного та персневидного хрящів, набряку гортані. Слідчі повідомили 45-річному жителю села Великі Межиричі про підозру за ч.1 ст. 119 ККУ (вбивство з необережності). У разі доведення вини йому загрожує до п'яти років тюрми.

За інформацією поліції, підозрюваний розкаюється у скоєному і запевняє, що не бажав сусідові смерті.