В 2020 році чоловік вже отримав 12 років тюрми за держзраду, а тепер його судили за статтею про умисне вбивство

Рівненський суд призначив 56-річному чоловікові 15 років тюрми за вбивство колишнього військового на замовлення ФСБ. Злочин Олег Смородинов скоїв ще в 2016 році. За замовленням російських спецслужб він підстеріг ветерана АТО Івана Мамчура у під'їзді та застрелив його. Після скоєного він намагався втекти у Росію, але його затримали на кордоні. В 2020 році вбивця вже отримав 12 років тюрми за державну зраду, а тепер йому призначили термін за вбивство. Крім того, за рішенням суду, він повинен виплатити 1 млн грн компенсації родичам вбитого.

Як встановило слідство, 56-річний обвинувачений зі спільником, будучи завербованими представниками ФСБ, у 2016 році отримали завдання за 2 тис. доларів та 300 тис. рублів вбити колишнього військовослужбовця ЗСУ, 37-річного рівнянина Івана Мамчура. На той момент він вже не був у ЗСУ, а працював начальником одного з відділів Рівненського СІЗО. Кілька місяців чоловіки узгоджували план, купили зброю та стежили за жертвою.

У вересні 2016 року на виконання вказівки кураторів спільники прибули до будинку по вулиці Відінській в Рівному. Один з них чекав жертву під будинком, а обвинувачений – в під’їзді. Коли чоловік вийшов з ліфта, кілер вісім разів вистрелив у нього, після чого ще вдарив пістолетом кілька разів по голові. Після вбивства зловмисники втекли до Росії. Пізніше Олега Смородинова затримали на кордоні. Він зізнався у скоєному.

У 2020 році суд засудив його до 12 років позбавлення волі за державну зраду. Як повідомила прес-служба обласної прокуратури у вівторок, 10 січня, чоловік отримав вирок за статтею про умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.

«Тепер же вироком Рівненського міського суду обвинуваченого визнано винним ще й у вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд також задоволив цивільний позов потерпілої на 1 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.