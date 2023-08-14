Злочин чоловік вчинив у будинку батьків дружини, куди вона втекла після сварки

Кузнецовський міський суд Рівненської області визнав винним 27-річного Іллю Пишняка, який убив свою вагітну дружину. Під час сварки нетверезий чоловік кілька разів ударив дружину ножем. За умисне вбивство йому призначили 15 років тюрми.

Інцидент трапився у ніч із 5 на 6 квітня. Під час сварки на тлі ревнощів 27-річний Ілля Пишняк кілька разів ударив ножем 20-річну вагітну дружину. Від отриманих травм вона померла на місці. Під час скоєння злочину чоловік був нетверезим та намагався втекти, втім за кілька годин на околиці села Дроздинь його затримали поліцейські.

У суді він свою вину визнав, однак переконував, що вбивати дружину наміру не мав, хотів лише налякати, щоб «залагодити» сімейні конфлікти.

9 серпня Кузнецовський міський суд виніс вирок, яким визнав Іллю Пишняка винним в умисному вбивстві за ч. 2 ст. 115 ККУ та призначив 15 років увʼязнення. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.