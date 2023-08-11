Після вчиненні вбивства 18-річного хлопця та його 15-річну сестру затримали правоохоронці

Хустський районний суд Закарпатської області виніс вирок двом підліткам, які жорстоко вбили власну матір та викинули її тіло у річку. Їм призначили по 14 років тюрми, а також зобов’язали виплатити батькові 1,6 млн грн компенсації.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, 18-річний хлопець домовився із своєю 15-річною сестрою про вбивство їхньої матері. Випадок трапився ще у лютому 2017 року у Хусті. За даними правоохоронців, діти вирішили вбити матір, щоб вона не розповіла батькові про крадіжку, яку вчинила 15-річна донька.

У ніч на 19 лютого, коли жінка заснула, діти прийшли у її кімнату. 18-річний хлопець почав бити матір дерев’яною качалкою, а коли діти помітили, що він нанесених ударів жінка не померла, то 15-річна дівчина дала брату ніж і він наніс матері множинні удари по тілу. Його ж сестра притиснула подушку до обличчя жінки і тримала так, поки вона не померла.

Після вбивства підлітки принесли тіло жінки до річки Ріка, роздягнули її та скинули у воду. Забруднені кров’ю речі вони зібрали в пакети та занесли у підсобне приміщення.

Син вбитої частково визнав свою провину, але заявив, що він самотужки вбив свою матір і не домовлявся із сестрою про вбивство. Донька вбитої не визнала провину та відмовилась від дачі показань.

Батько дітей розповів, що його два дні не було дома, із 17 по 19 лютого, він був на роботі. Коли приїхав додому, то почав шукати свою дружину, написав заяву у поліцію, а потім з’ясувалось, що її вбили власні діти.

Справу розглянув суддя Віктор Остапук, який дослідив усі матеріали справи та визнав обвинувачених винним у вчиненні умисного вбивства. Їм призначили по 14 років тюрми, вони мають виплатити своєму батькові по 800 тис. грн завданої моральної шкоди. На вирок ще може бути подана апеляція.