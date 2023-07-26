На території санаторію біля Трускавця 12-річна дівчинка вистрелила з пневматичної рушниці та влучила у голову 10-річному хлопчику. Її матір суд оштрафував за невиконання батьківський обов’язків.

Як вказано у постановах Дрогобицького міськрайонного суду Львівщини, яку винесли у липні 2023 року, наприкінці червня на території санаторію «Джерельний», що у селі Модричі, бавились діти. Малолітній хлопець взяв у свого батька пневматичну рушницю та дав її 12-річній дівчинці, яка вистреливши влучила у 10-річного хлопчика. У постановах суду вказано, що дівчинка влучила йому у ділянку голови, однак не зазначено характер травм, які він отримав.

На батька хлопця, що приніс пневматичну рушницю, а також на матір дівчинки, яка з неї вистрілила, склали протоколи про неналежне виконання батьківських обов’язків. Варто зазначити, що раніше їх не притягували до адмінвідповідальності за неналежний догляд за дітьми.

Справи розглянув суд та оштрафував їх на 850 грн кожного, а також зобов’язав сплатити по 537 грн судового збору. На постанови ще може бути подана апеляція.