Інцидент стався у приватному будинку в Хмельницькому 28 грудня

У Хмельницькому п’яний 51-річний місцевий мешканець підірвав гранату у своїй оселі, коли хизувався боєприпасом перед гостем. Обійшлося без постраждалих, правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили 31 грудня у пресслужбі поліції області, інцидент стався вночі 28 грудня у приватному будинку в Хмельницькому.

«Під час розпивання алкогольних напоїв разом із товаришем, 51-річний господар дому вирішив похизуватися і продемонструвати гостеві гранату. Чоловік дістав боєприпас і підірвав його прямо у коридорі власної оселі. Товариш, який став свідком вибуху, одразу викликав поліцію та медиків. Обійшлося без потерпілих», – зазначають правоохоронці.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили металеві уламки, схожі на осколки від гранати «Ф-1».

Слідчі оголосили 51-річному зловмиснику підозру у незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України), а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує від трьох до семи років увʼязнення.