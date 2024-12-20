Інцидент стався у селі Хриплин 18 грудня

Інцидент стався у селі Хриплин Івано-Франківської громади 18 грудня. П’яний 40-річний місцевий мешканець підірвав гранату біля своєї оселі. Обійшлося без постраждалих, правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 20 грудня, вибухпочули родичі та односельці прикарпатця і викликали правоохоронців.

«На місце події одразу скерували слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та всі відповідні служби. Поліцейські вилучили металеві фрагменти, схожі на осколки від гранати, зразки ґрунту, змиви та інші речові докази», – інформують у поліції.

Під час інциденту 40-річний мешканець села Хриплин був у стані сильного алкогольного сп’яніння. В його помешканні знайшли капсулі детонаторів, гранату Ф-1 та інші вибухонебезпечні предмети.

Прикарпатця затримали і обиратимуть запобіжний захід. За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами йому загрожує від трьох до семи років ув’язнення.